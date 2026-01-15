На Урале пересчитают уток

В Свердловской области на этих выходных, 17 и 18 января, пройдет среднезимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка». За два дня орнитологи и экоактитвисты обойдут свердловские водоемы и посчитают оставшихся на зимовку уток. Принять участие в подсчете сможет любой желающий. «Водоплавающие птицы всё чаще остаются зимовать в средней полосе Европейской России, Поволжье, юге Сибири и на Урале, чему также способствует подкормка со стороны людей. Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих и околоводных птиц», – рассказали в пресс-службе Союза охраны птиц России.

Как отметили в Свердловском отделении Российского экологического общества, в январе прошлого года на Среднем Урале насчитали более 3500 крякв, из которых 1800 – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Дарья Деменева

