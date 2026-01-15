российское информационное агентство 18+

В ДТП под Североуральском погиб человек. Трасса временно перекрыта

Сегодня в 14:08 на 118-м километре автодороги Серов – Североуральск – Ивдель столкнулись легковой автомобиль «Киа Церато» и грузовик «Хино».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, пассажир, находившийся на заднем сиденье автомобиля «Киа», погиб на месте. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, госпитализированы.

Движение на месте ДТП временно перекрыто в обе стороны, там работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и иные специалисты.

Североуральск, Елена Владимирова

