Февраль будет теплее – синоптики дали предварительный прогноз

По предварительному прогнозу гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя температура воздуха в феврале ожидается на 1° выше месячной нормы. Отмечается, что норма – это -11...-14 °C, на крайнем севере области до -16°. Предполагается, что количество осадков в феврале будет около среднего многолетнего значения (норма 17-25 мм, в горах юго-запада области до 41 мм).

Сейчас на Среднем Урале стоят морозы, по ночам температура воздуха в северных районах опускается до -40°. Причина аномального похолодания – устойчивый Сибирский антициклон, который протянулся до Европейской части России. По прогнозам синоптиков, морозная погода в Свердловской области сохранится до конца января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

