Коллектив невьянского завода просит Паслера спасти предприятие

В интернете появилось видеообращение коллектива Невьянского завода электродвигателей (ООО «Электрозавод» и ООО «Оборонэнерго») к свердловскому губернатору Денису Паслеру. Рабочие утверждают, что завод уже два с половиной года находится под постоянным давлением.

Как говорят авторы обращения, им приходится участвовать в сотнях судебных заседаний и «сталкиваться с агрессивными действиями Невьянского районного отдела судебных приставов, а также с давлением со стороны отдельных должностных лиц и лиц, аффилированных с представителями судебной системы».

«По нашему убеждению, цель этих действий – блокирование расчетных счетов предприятия, дезорганизация его хозяйственной деятельности и создание условий, при которых производство либо будет остановлено, либо вынужденно продано», – заявляют сотрудники завода. Они также утверждают, что их генеральный директор был избит на глазах коллектива, но уголовное дело возбуждено не было.

«Уважаемый Денис Владимирович! Просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и обеспечить контроль за действиями должностных лиц и правоохранительных органов Невьянска и Свердловской области. Мы просим гарантировать неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации в отношении нашего предприятия, его руководства и трудового коллектива. Ваше вмешательство позволит пресечь грубые нарушения, восстановить правопорядок и сохранить действующее промышленное производство», – просят работники предприятия.

Согласно картотеке Невьянского городского суда, в последние два года завод неоднократно судился с неким Иваном Кузьминых. Гражданин Кузьминых требовал с предприятия уплаты долга за аренду у него нежилых помещений. Только по последнему иску суд постановил взыскать с ООО «Оборонэнерго» более 1,1 млн рублей.

Невьянск, Елена Владимирова

