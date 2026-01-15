«Подкараулил и облил кислотой». Владельца СМИ обвиняют в организации нападения на женщину

Владельцу СМИ «Ермак-медиа» Николаю Ермакову грозит до 11 лет лишения свободы – его обвиняют в организации нападения на бывшую. По версии силовиков, человек Ермакова подкараулил Алену Фомину в подъезде и облил кислотой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. У женщины сильно пострадали руки, шея, спина, уши. По счастью, лицо не было задето.

Известно, что с Ермаковым пострадавшая жила 17 лет. За это время у них родилось четверо детей, а в прошлом году они расстались.

Сегодня суд избирает меру пресечения Ермакову, он вину отрицает. В телеграм-канале СМИ, которым владеет обвиняемый, жертву нападения характеризуют отрицательно: женщину, в частности, обвиняют в том, что она ранее расставалась с Ермаковым, а после встречалась с другим мужчиной, а также «предала» сожителя, когда у него проходили обыски в феврале 2025 года, собрав детей и съехав от Ермакова. В вину ей ставят, что она, мать четверых детей, не работала, воспитывая их.

Отметим, что Ермакова связывают с похоронной группировкой «Дондики» (подробнее об этом можно прочитать в расследовании «Нового Дня»). Что касается обысков в феврале прошлого года у Ермакова, то они были связаны с делом блогера Евгения Анисимова, которого обвиняли в возбуждении ненависти к силовикам. Ермаков якобы предоставлял Анисимову возможность и аккредитацию для осуществления журналистской деятельности.

Екатеринбург, Елена Сычева

