Судьбу экс-лидера азербайджанской диаспоры решат присяжные

Суд сформировал коллегию присяжных заседателей, которые решат судьбу экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Его обвиняют в убийстве и покушении на организацию убийства. Рассматривать дело суд Кировского района начнет 26 января.

1 июля оба Шыхлински, отец и сын, ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был Шыхлински-младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Отметим, что его отца после допроса отпустили, но через некоторое время объявили в розыск и задержали. По предварительным данным, речь идет о действиях этнической ОПГ, которая «разбиралась» с неугодными.

Екатеринбург, Елена Сычева

