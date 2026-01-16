На выезде из Академического собралась огромная пробка

Сегодня с самого раннего утра затруднено движение на выезде из Академического района.

Телеграм-канал департамента транспорта сообщил, что пробка на улице Вильгельма де Геннина скопилась в 07:30. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проблема сохраняется до сих пор.

Улица Вильгельма де Геннина стоит на участке от ул. Академика Парина до ул. Академика Бардина в направлении центра, также затруднено движение по Амундсена от ул. Академика Бардина до ул. Академика Вонсовского.

Екатеринбург, Елена Владимирова

