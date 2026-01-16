На хладокомбинате задержали 80 мигрантов, больше половины оказались нелегалами (ФОТО)

По итогам рейда на хладокомбинат Nord, расположенный в Железнодорожном районе Екатеринбурга, полиция выдворила из страны 47 мигрантов-нелегалов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели проверку помещений на территории хладокомбината, расположенного по адресу ул. Завокзальная, 13. Был обнаружен цех по обработке рыбы и общежитие для рабочих-мигрантов.

Полиция проверила документы у 81 иностранца, и оказалось, что большинство из них нарушали миграционное законодательство.

47 нарушителей, которые находились в России нелегально, выдворены за пределы страны. Еще 18 иностранцев оштрафованы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Семь административных протоколов полицейские составили по фактам нарушений мигрантами режима пребывания – проживание не по месту регистрации.

Кроме того, принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ по факту организации незаконной миграции. Полиция устанавливает руководителей ООО, организовавших привлечение нелегалов к работе на пищевом производстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

