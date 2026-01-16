Стоимость новых авто снизилась почти на 5% в Свердловской области

За год на Среднем Урале средняя цена на новый автомобиль упала на 4,7% – до 2,38 миллиона рублей.

Китайские модели оказались в числе самых подешевевших: Livan S6 Pro (-23,3%; до 2,02 миллиона рублей), Livan X6 Pro (-18,1%; до 2,24 миллиона рублей) и Chery Tiggo 4 (-11,1%; до 2,25 миллиона рублей).

Кроме этого, некоторые бренды стали дороже: Omoda C5 (+13,4%; до 3,11 миллиона рублей), «Москвич 3» (+10,4%; до 2,01 миллиона рублей) и GAC GS8 (+9,8%; до 4,79 миллиона рублей).

В целом по России с марта по август цены постоянно снижались: продажи падали, а склады были забиты машинами, рассказали в пресс-службе «Авто.ру». Но в конце лета на рынок активно вышли новые российские марки – Tenet и Solaris, и автолидеры подняли цены на модели текущего года выпуска. В результате к концу 2025 года средняя цена нового китайского авто выросла на 8,3% – до 3,82 миллиона рублей. Цены на отечественные модели взлетели еще сильнее – на 22%, до 1,95 миллиона рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

