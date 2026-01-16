На Урале теплеет, но потом снова похолодает

Температура воздуха в Свердловской области после двух морозных дней стабилизируется.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, гребень обширного Сибирского антициклона над Уралом будет разрушаться, уступая дорогу более теплому влажному воздуху, наплывающему с Баренцева моря. На несколько дней в регионе установится умеренно холодная погода при температуре, близкой к норме, и небольших осадках. Но на следующей неделе мороз вновь будет крепчать.

По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», в ночь на субботу, 17 января, в областном центре ожидается -19 °C, завтра днем -10°. В воскресенье ночью -13°, днем -10°. В понедельник ночью -14°, днем -11°. Примерно такая же погода будет во вторник и среду.

В ночь на четверг температура снова понизится до -27 °C. Днем 22 января ожидается -22°, днем 23 января -21°.

