Иерей из Екатеринбурга предложил гадать на «Божественной комедии» Данте

В период Святок – с Рождества до Крещения – многие россияне традиционно гадают. Однако настоятель храма святителя Иннокентия иерей Илия Александров выступил против гаданий – он считает это занятие бессмысленным. Впрочем, тем, кто все же не может отказаться от этой традиции, он посоветовал обратиться к «книгам про ад».

«Если мы хотим окончательно испортить праздник, то мы должны отключить здравый смысл и рациональность, удариться в какие-то иллюзии. Гадание, погружение в соцсети – это все про иллюзии, про несуществующее, соответственно, отсутствие здравого смысла. Недавно был благотворительный аукцион (деньги шли детям), девушки решили в качестве рекламы очередного лота немножко погадать на книге. Книжка была необычная – «Фауст» Гете. Я им предложу: сделать следующим лотом на благотворительном аукционе Данте «Божественная комедия». Его книга про ад – пусть гадают и находят ответы на все свои вопросы», – сказал священник в программе «Акцент».

Екатеринбург, Дарья Деменева

