Каждый седьмой россиянин планирует искупаться в проруби на Крещение

В этом году крещенские купания планируют 14% россиян. 12% уже имеют такой опыт, а 2% опрошенных готовы окунуться в прорубь впервые.

Среди желающих искупаться на Крещение традиционно мужчин больше, чем женщин – в два раза. По данным опроса Superjob, наиболее активная возрастная группа – молодежь до 35 лет (19%). Среди людей старше 35 лет таких смельчаков 17%, но лишь 1% людей этого возраста планируют участвовать в крещенских купаниях впервые.

Екатеринбург, Дарья Деменева

