В Арамили 600 человек остались без холодной воды

В Арамили случилась коммунальная авария, из-за которой было нарушено водоснабжение трех многоквартирных домов, где проживают более 600 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, трубу на улице Щорса прорвало вечером 15 января. Городская администрация организовала подвоз воды, начаты ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура даст оценку действиям АО «Водоканал Свердловской области», которому водопроводные сети переданы для обслуживания. Сотрудники проверят исполнение требований концессионного соглашения, своевременность проведения мероприятий по замене и обслуживанию сетей, также будет рассмотрен вопрос о перерасчете жителям стоимости услуг водоснабжения за текущий месяц.

Арамиль, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube