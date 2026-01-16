В Арамили 600 человек остались без холодной воды

В Арамили случилась коммунальная авария, из-за которой было нарушено водоснабжение трех многоквартирных домов, где проживают более 600 человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, трубу на улице Щорса прорвало вечером 15 января. Городская администрация организовала подвоз воды, начаты ремонтно-восстановительные работы.
Прокуратура даст оценку действиям АО «Водоканал Свердловской области», которому водопроводные сети переданы для обслуживания. Сотрудники проверят исполнение требований концессионного соглашения, своевременность проведения мероприятий по замене и обслуживанию сетей, также будет рассмотрен вопрос о перерасчете жителям стоимости услуг водоснабжения за текущий месяц.
Арамиль, Елена Владимирова
