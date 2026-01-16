«Уральские авиалинии» увеличили размеры ручной клади – с 1 февраля 2026 года в салон можно взять сумки, рюкзаки или маленькие чемоданы размером 55х40х25см.

«Если вы купили билеты раньше, не переживайте: новые габариты будут учитываться для ручной клади на любых рейсах, вылетающих с 1 февраля включительно. Вес ручной клади останется без изменений: до 10 кг для тарифов «Эконом» и до 15 кг для бизнес-класса», – уточнили в авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube