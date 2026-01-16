На Серовском тракте попала в ДТП цистерна с пропаном (ФОТО)

Сегодня на 347-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов вблизи города Серова попала в ДТП цистерна, перевозившая пропан из ХМАО-Югры в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 52-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате происшествия водитель не пострадал. Угрозы жизни и здоровью людей, а также угрозы взрыва нет.

Для эвакуации автомобиля к месту ДТП была направлена тяжелая грузовая техника. Сейчас проезд для всех видов транспорта восстановлен в полном объеме.

Серов, Елена Владимирова

