Уральские бойцы запустили новое реалити-шоу «на вылет» (ФОТО)

Лига RCC запустила новое реалити-шоу RCC One Round. Первая серия вышла накануне. Молодые спортсмены за три минуты должны доказать свое право войти в элиту индустрии единоборств. Судьи – чемпион UFC Петр Ян, глава Top Dog Данил Регбист, полуфиналист «Титанов» Николай Коваленко, а также чемпионы кулачных боев.

Первый сезон RCC One Round пройдет по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках – это будет четыре гран-при, каждый из которых посвящен конкретной весовой категории. В каждой серии на старте будет десять претендентов, только один из них получит контракт с основной лигой.

Екатеринбург, Елена Сычева

