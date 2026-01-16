российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 января 2026, 12:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Полиция нашла майнинговые фермы, которые наворовали электроэнергии на 16 млн рублей

В Свердловской области полиция «накрыла» майнинговые фермы, которые наворовали электроэнергии у энергокомпании на 16 млн рублей.

Как рассказала глава пресс-службы полиции России Ирина Волк, оперативники установили, что злоумышленники подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалют.

Всего на фермах было найдено порядка 10 тысяч единиц техники для майнинга, задержано три человека. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается.

Кушва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,