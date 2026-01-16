Полиция нашла майнинговые фермы, которые наворовали электроэнергии на 16 млн рублей

В Свердловской области полиция «накрыла» майнинговые фермы, которые наворовали электроэнергии у энергокомпании на 16 млн рублей.

Как рассказала глава пресс-службы полиции России Ирина Волк, оперативники установили, что злоумышленники подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалют.

Всего на фермах было найдено порядка 10 тысяч единиц техники для майнинга, задержано три человека. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается.

Кушва, Елена Васильева

