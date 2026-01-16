В Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля, из окна одного вылетела девочка 1,5 лет (ФОТО)

Полуторогодовалая девочка получила серьезные травмы в ДТП, которое случилось вечером 15 января у дома № 28/2 по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 24-летняя женщина на автомобиле Nissan Micra, выезжая со двора, не пропустила Subaru Legacy Outback под управлением 34-летнего мужчины. В результате столкновения ребенок, сидевший на заднем пассажирском сиденье «Ниссана», через разбитое в результате столкновения окно автомобиля выпал на проезжую часть.

Девочку отвезли в детскую центральную больницу Нижнего Тагила.

В нарушение ПДД ребенка перевозили без детского удерживающего устройства, девочка не была зафиксирована ремнем безопасности.

Водитель Nissan Micra – 24-летняя мать пострадавшей девочки, имеет стаж управления менее одного года, к административной ответственности не привлекалась.

34-летний водитель Subaru Legacy Outback, имеющий стаж вождения 15 лет, в течение 2025 года к административной ответственности привлекался 21 раз.

Также установлено, что дорога в месте ДТП была скользкой. В обслуживающую администрацию выдано представление об устранении недостатков.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

