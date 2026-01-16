В новогодние праздники уральские туристы чаще всего отдыхали в Казахстане, ОАЭ и Таиланде

Число свердловчан, которые провели новогодние праздники за рубежом, выросло на треть. Они побывали в 128 странах, чаще всего – в Казахстане, ОАЭ и Таиланде. Особенно вырос интерес к Африке (на 50%): уральские туристы посетили Египет, Сейшельские острова и ЮАР.

Также, по данным «Мегафона», спрос на отдых в Азии вырос на 40%. Традиционный лидер – Таиланд (доля по Азии более 40%), далее – Вьетнам (17%), а также Китай (13%). На Ближнем Востоке отдыхающие продолжают ценить Турцию и ОАЭ, популярна также и Саудовская Аравия. В Европе уральцы чаще всего бывали в Италии, Германии, Франции. В целом по России Вьетнам показал рекордный рост турпотока – на 200%. На втором месте – безвизовая Иордания (+168%), на третьем – Босния и Герцеговина (+93%), куда также не нужна виза и можно прилететь через Сербию.

В свою очередь, в Россию на каникулы чаще всего приезжали гости из Казахстана, Беларуси и Китая. В первую десятку стран по въездному туризму также попали США, ОАЭ, Узбекистан, Австрия, Франция, Нидерланды и Дания.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube