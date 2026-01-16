IBF: Силягину назначен поединок за вакантный титул чемпиона мира

Боксер RCC Павел Силягин получил бой за титул чемпиона мира в категории до 76,2 кг от IBF. За вакантный пояс чемпиона мира он выступит против первого номера рейтинга, кубинца Ослейса Иглесиаса. Сам Силягин сейчас занимает в топе IBF седьмую строчку.

«Теперь команде Иглесиаса и RCC Boxing предстоит вступить в переговоры, чтобы определить дату и локацию поединка за титул чемпиона мира», – уточнили в RCC. Напомним, ранее поясом владел в качестве абсолютного чемпиона Сауль Канело Альварес, но проиграл его в бою с Теренсом Кроуфордом. Американец позже завершил карьеру и освободил титул, который теперь разыграют Иглесиас и Силягин.

Екатеринбург, Елена Сычева

