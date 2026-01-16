«Петрушка Великий», «Свой» и «Щелкунчик приглашает» – какие театральные фестивали пройдут в Свердловской области

Министерство культуры Свердловской области выделило гранты на проведение театральных фестивалей в Екатеринбурге в 2026 году.
Так, в марте Свердловская детская филармония проведет фестиваль-конкурс детско-юношеских театральных коллективов «Театральные каникулы».
Также при грантовой поддержке регионального минкультуры с 23 марта по 2 апреля состоится международный фестиваль-конкурс детского балета «Щелкунчик приглашает». Проект реализуется с 2012 года. Последний раз фестиваль проходил в Екатеринбурге в 2024 году и собрал 600 танцоров со всей России, а также из Японии и Китая.
В сентябре пройдет фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». По традиции главной площадкой фестиваля станет Камерный театр.
С 10 по 14 сентября XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» соберет кукольников со всего мира. Постановки от театров будут объединены одной общей тематикой – «Театр кукол: Новые смыслы». Традиционно фестиваль будет начинаться театральным шествием с главным героем Петрушкой, в котором поучаствовать сможет любой желающий.
Конкурсный отбор проходил и среди отдельных театральных постановок. В 2026 году на сценах свердловских театров состоятся следующие премьеры:
– рок-мюзикл «Время не ждет» по песням группы «Чайф» на сцене Свердловского театра музыкальной комедии;
– спектакль по драме Михаила Лермонтова «Маскарад» на сцене Свердловского театра драмы;
– спектакль «Предания Уральских гор» по сказам и легендам народов Урала на сцене Нижнетагильского драматического театра;
– «Преступление и наказание» по роману Достоевского в Каменске-Уральском;
– заключительная часть трилогии Александра Островского «Житие Мишеньки Бальзаминова» на сцене Ирбитского драматического театра – новая постановка «За чем пойдешь, то и найдешь».
Екатеринбург, Дарья Деменева
