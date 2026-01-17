«Богомол» отвез человека на берег реки и угрожал пистолетом, чтобы заставить извиниться (ФОТО)

Житель Нижних Серег арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и покушении на убийство.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый, известный в узких кругах как «Эдик Богомол», поссорился с двумя братьями, работающими на автосервисе – якобы они некачественно отремонтировали его автомобиль.

Чтобы выяснить отношения, он отвез одного из братьев на безлюдный берег реки Серга и начал требовать от него извинений. Предварительно «Богомол» захватил у себя в гараже спрятанный там пистолет.

Мирно урегулировать спорную ситуацию не удалось – автомеханик отказался извиняться. Тогда злоумышленник выхватил ствол марки «ИЖ», внешне похожий на пистолет «ПМ», и сначала пытался напугать оппонента, стреляя в землю, а затем выстрелил ему в шею. Подумав, что убил потерпевшего, стрелок сбежал с места происшествия. Однако у раненого хватило сил позвонить брату, который вызвал скорую помощь и полицию. Жизнь пострадавшего спасена. Обвиняемого задержали на границе с Казахстаном, куда он пытался сбежать.

Уголовное дело направлено в суд, до которого обвиняемый будет находиться в СИЗО.

Нижние Серги, Елена Владимирова

