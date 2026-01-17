Екатеринбуржец арестован за покушение на убийство собственного новорожденного сына

В Екатеринбурге арестован Александр Уфимцев, которого обвиняют в покушении на убийство собственного ребенка.

Накануне СМИ сообщали о том, что на улице Белореченской в Екатеринбурге мужчина избил молодую мать и грудного ребенка. Мальчик с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. Следствие считает обвиняемого причастным к этому преступлению.

Как сообщили в пресс-службе Верх-Исетского суда, обвиняемый заключен под стражу на срок по 15 марта 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

