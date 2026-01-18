российское информационное агентство 18+

На 10 суток арестован юноша, ездивший на снегоходе пьяным и без водительских прав

Фото: ГАИ Свердловской области

В Кировграде арестовали на 10 суток 19-летнего юношу, который ездил на снегоходе пьяным и без прав.

Как сообщили в облГАИ, молодой человек был задержан инспекторами во время рейда в поселке Левиха. В ходе общения с ним гаишники установили, что юноша никогда не проходил обучение вождению, а также обнаружили явные признаки опьянения. Освидетельствование показало рекордно высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе – 1,101 мг/л.

На месте дорожные полицейские составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения не имея на это права управления. Снегоход задержан и помещён на спецстоянку, а гражданин и собранные материалы доставлены в суд.

Кировградский районный суд отправил молодого человека под административный арест на 10 суток.

Кировград, Елена Владимирова

