В конце недели уральцы получат квитанции ЖКУ с огромными суммами

Квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь начнут поступать уральцам уже на этой неделе. Как правило, они появляются после 25 января. Срок оплаты, если не установлено иное, до 10 числа следующего месяца, затем могут начать начисляться пени. При этом суммы в январских платежках будут, скорее всего, существенно выше декабрьских.

Первая причина – в особенностях начислений. Как правило, в декабре квитанции выставляют чуть раньше, чтобы «закрыть» финансовый год. Из-за этого часть счета за потребление ресурсов в прошлом году переходит в январскую квитанцию. Обычно это около 10 дней, что составляет треть месяца, и ощутимо влияет на размер платы.

Вторая причина – холода. В январе, как и в конце декабря прошлого года, выдалось несколько по-настоящему морозных дней, когда температура воздуха опускалась ниже -25 градусов. В это время подачу тепла в дома усиливали. Также в морозы обычно растет потребление электроэнергии. Все это отразится на платежках, поскольку отопление почти всегда самая дорогая строка в квитанции.

Третья причина – рост взносов на капремонт. Ставки пересмотрели еще в прошлом году. Если раньше уральцы платили 17,48 рубля с каждого квадратного метра своей квартиры, то теперь будут платить 18,81 рубля.

Четвертая причина – повышение НДС. С 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость вырос на два пункта, с 20 до 22%. Из-за этого Региональной энергетической комиссии пришлось пересмотреть все постановления, касающиеся тарифов. Изменения коснутся абсолютно всех показателей – за исключением ставок на

содержание жилья (минимальный показатель по Екатеринбургу устанавливает администрация города, сейчас это примерно 35 рублей за квадратный метр в домах с лифтами, максимальный размер не ограничен – его устанавливают на общих собраниях собственников жилья, в ряде домов плата за содержание доходит до 150 рублей за «квадрат»). Горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газ, отопление, вывоз мусора – все подорожает. Например, кубометр холодной воды стал стоить 52,63 рубля против прошлогодних 51,77 рубля. Точные суммы в квитанциях зависят от того, есть ли в жилом помещении приборы учета, сколько потребляют воды, света, газа, тепла жители.

Добавим, с октября 2026 года уральцев ждет еще одно повышение цен на ЖКХ – и если сейчас оно составит примерно 1,7%, то осенью платежки «потяжелеют» сразу на 12,9%.

