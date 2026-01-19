Начался сбор предложений по благоустройству парков и скверов

На платформе обратной связи (ПОС) началось предварительное голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, пока в перечень рекомендуемых вошли 24 территории – по три от каждого административного района. Проголосовать за одну из них можно до 1 февраля. Самые популярные варианты в каждой части города станут восемью кандидатами на благоустройство в 2027 году по итогам общегородского рейтингового голосования ФКГС, которое пройдет весной.

Претендентами на благоустройство стали:

Академический район

– Преображенский парк (второй этап, вторая очередь);

– Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;

– Зеленая зона у Мемориала памяти (улица Феофанова, 2).

Верх-Исетский район

– Сквер у драмтеатра (площадь Театральная, от улицы Антона Валека до Челюскинцев);

– Общественная территория в границах улиц Ключевской – Пирогова – Татищева;

– Сквер Авета Тертеряна.

Железнодорожный район

– Сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос»;

– Парк «Семь Ключей»;

– Сквер Полярника Соловьева.

Кировский район

– Основинский парк;

– Парк по улице Блюхера;

– Бульвар по улице Мира, от Первомайской до Малышева.

Ленинский район

– Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;

– Парк имени К.Е. Архипова;

– Сквер по улице Чапаева.

Октябрьский район

– Сквер по улице Сажинская, 6;

– Сквер по улице Белинского, от Куйбышева до Декабристов;

– Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап.

Орджоникидзевский район

– Бульвар по улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;

– Сквер Дружбы народов;

– Сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.

Чкаловский район

– Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;

– Бульвар Грибоедова;

– Парк «Южный» в границах улиц Шварца – Фучика.

Екатеринбург, Елена Владимирова

