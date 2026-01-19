Начался сбор предложений по благоустройству парков и скверов

На платформе обратной связи (ПОС) началось предварительное голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, пока в перечень рекомендуемых вошли 24 территории – по три от каждого административного района. Проголосовать за одну из них можно до 1 февраля. Самые популярные варианты в каждой части города станут восемью кандидатами на благоустройство в 2027 году по итогам общегородского рейтингового голосования ФКГС, которое пройдет весной.
Претендентами на благоустройство стали:
Академический район
– Преображенский парк (второй этап, вторая очередь);
– Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
– Зеленая зона у Мемориала памяти (улица Феофанова, 2).
Верх-Исетский район
– Сквер у драмтеатра (площадь Театральная, от улицы Антона Валека до Челюскинцев);
– Общественная территория в границах улиц Ключевской – Пирогова – Татищева;
– Сквер Авета Тертеряна.
Железнодорожный район
– Сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос»;
– Парк «Семь Ключей»;
– Сквер Полярника Соловьева.
Кировский район
– Основинский парк;
– Парк по улице Блюхера;
– Бульвар по улице Мира, от Первомайской до Малышева.
Ленинский район
– Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
– Парк имени К.Е. Архипова;
– Сквер по улице Чапаева.
Октябрьский район
– Сквер по улице Сажинская, 6;
– Сквер по улице Белинского, от Куйбышева до Декабристов;
– Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап.
Орджоникидзевский район
– Бульвар по улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;
– Сквер Дружбы народов;
– Сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.
Чкаловский район
– Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
– Бульвар Грибоедова;
– Парк «Южный» в границах улиц Шварца – Фучика.
Екатеринбург, Елена Владимирова
