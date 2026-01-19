Каток на площади 1905 года не будет работать три дня из-за сильных морозов

В связи с резким похолоданием каток на площади 1905 года будет на этой неделе закрыт три дня – 21, 22 и 23 января.

«Синоптики вновь обещают сильные морозы, в такую погоду лед становится слишком хрупким и требует долгого восстановления. Мы бережем и лед, и технику, и вас», – пишет команда катка в телеграм-канале.

По данным Уральского гидрометцентра, холода в регион придут уже завтра, захватив сначала крайний север области, затем всю территорию полностью. Наиболее крепкий мороз, -32…-37 °С, местами до -40…-43°, ожидается 22-23 января. В Екатеринбурге 21 января ночью ожидается -24°, днем -22°, 22 января ночью -33°, днем -28°, 23 января ночью -34°, днем -26° С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube