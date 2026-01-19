«Людям нечего делать, и они превращаются в «профессиональных недовольных». Откуда в соцсетях столько агрессии

Социальные сети стали местом для выплеска негативных эмоций. Людей раздражают повышение цен, налоговые изменения, длительность СВО и даже бытовые ситуации вроде кейса с квартирой Ларисы Долиной. «Новый День» поговорил с политологами о том, почему стало так много агрессии в пабликах и чатах.

«Действительно, такая тенденция есть. Причем обсуждение может быть далеким от социальных тем. Например, в группе или чате, посвященном какой-нибудь актрисе, актеру или новому фильму, общение начинается с восторженных комментариев, а потом появляется провокатор, вбрасывает негатив, начинается обмен оскорблениями, и дискуссия скатывается в формат «сам дурак». Эта методика используется как технология, чтобы создавать очаги напряженности по любой теме. Да, с одной стороны это можно считать каналом для выплескивания социальной напряженности. Но я бы не стал преувеличивать значение этих дискуссий. Дело в том, что многостраничные комментарии пишут люди, у которых много свободного времени. Те, кто работают, им некогда спорить в соцсетях. Комментаторы с кучей свободного времени обычно являются специалистами во всех областях. Сегодня обсуждают Венесуэлу, завтра Иран, послезавтра это будет Никарагуа и так далее. Да, в каких-то случаях это могут быть боты. Но есть и просто недовольные люди, которые используют интернет-общение как способ получить внимание. Потому что негатив лучше всего расходится в социальных сетях. Обычно из таких и получаются «профессиональные недовольные», то есть сутяжники», – рассказал политолог Анатолий Гагарин.

По словам эксперта, комментарии в соцсетях представляют интерес для социологов, которые замеряют градус общественных настроений. «Темы, которые волнуют людей, постоянно меняются. Раньше это были, условно, дураки и дороги. Сейчас более актуальным становится рост цен. Тема налогов тоже стала животрепещущей, но ее чаще всего обсуждают люди, которые связаны с бизнесом», – добавил собеседник агентства.

Политтехнолог Александр Ханин отметил, что общеполитизированные темы всегда вызывают живой отклик в соцсетях. Например, тема мигрантов. В новогодние праздники в соцсетях «захейтили» екатеринбургского чиновника, который в рамках акции «Елка желаний» сделал подарки детям из семьи выходцев из Азербайджана. Негатив по теме СВО тоже объясним, считает эксперт. Люди устали за четыре года военных действий, у них накопилось раздражение. Но открыто высказываться они не хотят, потому что есть штрафы за дискредитацию армии, поэтому выплескивают все в соцсетях.

«Если говорить про большие федеральные чаты – там очень много ботов. Проукраинские, прозападные боты, которые настроены на раскачивание ситуации в стране. Часть негативных комментариев там – это работа иностранных спецслужб или наших людей, которые уехали и по какой-то причине ненавидят свою родину. Второй момент: агрессия популярна у молодого поколения, особенно у школьников. Чем это вызвано? Наши депутаты полагают, что это дурное влияние фильмов или видеоигр. Но я думаю, что это все от отсутствия активной деятельности вне дома. Подросткам просто не хватает мероприятий по интересам. В-третьих, можно вспомнить дело Долиной, которое вызвало острую реакцию в соцсетях. Тут тоже все понятно. В любых спорах для людей всегда важно чувство справедливости, и дело Долиной послужило таким триггером для поиска социальной справедливости. Этот поезд негативной реакции разогнался в прошлом году, и хотя вопрос уже разрешен с квартирой певицы, тема несправедливости продолжает катиться по инерции», – рассказал в беседе с «Новым Днем» Александр Ханин.

Стоит добавить, что в сентябре 2026 года в России состоятся большие выборы – избрание депутатов Государственной думы, а в Свердловской области жители будут избирать новый состав регионального парламента. Анатолий Гагарин считает, что волна недовольства в соцсетях останется, потому что ее начнут поддерживать «профессиональные оппозиционеры». «Оппозиция в Госдуме и мелкие партии обязательно воспользуются этим. Мы еще увидим повестку в духе «все пропало» и фантастические рецепты решения всех проблем. Но одно дело – вбрасывать негативные темы и ролики, а другое дело – распространять их, у многих партий на второе зачастую не хватает ресурсов», – отмечает эксперт.

Александр Ханин уверен, что политика сейчас не так сильно волнует людей. «В декабре прошли прямые линии президента РФ и губернаторов, и там все было спокойно. Запросы людей не были агрессивными и политизированными. Люди больше погружены в свои личные и бытовые проблемы. Да, рост цен, может, их больше волнует. Что касается выборов, то до сентября еще очень далеко. Зима – самое депрессивное время для общественного настроения, но потом будет весна, лето, и настроение у людей может сильно поменяться», – заключил политтехнолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

