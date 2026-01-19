Ледовый городок в Екатеринбурге посетили 150 тысяч человек

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга за три недели работы, с 30 декабря по 18 января, посетило 150 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии. Вчера он завершил свою работу, сегодня начался его демонтаж.

При этом каток на площади 1905 года будет работать ориентировочно до 23 февраля. Только на этой неделе он сделает перерыв на три дня – 21, 22, 23 января – из-за 30-градусных морозов, которые обещают синоптики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube