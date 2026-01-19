Полпред Артем Жога поздравил уральцев с Крещением и окунулся в прорубь (ФОТО)

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил православных с праздником Крещения Господня и опубликовал свои фотографии из купели.

«По доброй традиции окунулся в прорубь во время Крещенских купаний в Екатеринбурге. Сегодня -10 градусов, хорошая погода. Праздную Крещение на Урале всего во второй раз, а такое ощущение, что много лет. Вот что значит ощущение дома», – написал Артем Жога в телеграм-канале.

Ранее сегодня кремлевский пул опубликовал фото, как окунается в Крещенскую купель президент Владимир Путин.

Фото: телеграм-канал А. Жоги

Екатеринбург, Елена Владимирова

