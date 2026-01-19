российское информационное агентство 18+

Понедельник, 19 января 2026, 15:25 мск

Работодатель заплатит 500 тысяч вдове сотрудника, умершего по дороге на работу

Свердловский областной суд признал, что смерть человека по дороге на работу является случаем, связанным с производством, и взыскал с работодателя в пользу семьи умершего 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, екатеринбуржец Игорь умер в феврале 2024 года. Он подъехал к месту работы на ул. Высоцкого в Екатеринбурге, припарковался, но дойти до офиса не смог. У него случился сердечный приступ, и он скончался прямо на улице. Прибывшая на место бригада скорой помощи помочь не смогла.

Супруга мужчины подала иск к его работодателю – ООО «Регинас» и попросила признать смерть мужа несчастным случаем, связанным с производством, и возложить на работодателя обязанность составить акт по форме Н-1. Также истец просила выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

По мнению вдовы, смерть супруга стала следствием систематических нарушений со стороны работодателя: переработок, привлечения к работе в выходные дни и непроведения периодических медицинских осмотров.

Суд удовлетворил иск частично. На работодателя была возложена обязанность составить акт о несчастном случае со смертельным исходом по форме Н-1. Также суд взыскал с компании 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловал решение в суде апелляционной инстанции. Он доказывал, что смерть работника произошла не на территории работодателя и не на служебном транспорте, а причиной стало общее заболевание, не связанное с производственными факторами.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда назначила судебно-медицинскую экспертизу, которая отметила, что нарушение режима труда и отдыха само по себе не является причиной внезапной смерти, однако эксперты не исключили косвенной причинно-следственной связи между внезапной смертью работника и нарушением режима труда и отдыха.

Облсуд согласился с выводами о квалификации случая как производственного, поскольку мужчина следовал к месту работы. Что касается компенсации морального вреда, апелляция сочла первоначальную сумму в 1,5 млн рублей чрезмерной. Оценив степень вины работодателя и иные обстоятельства, суд снизил сумму компенсации до 500 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

