Понедельник, 19 января 2026, 15:25 мск

Алиментщик выплатил сыну миллион, когда узнал об уголовном деле

Житель Верхнего Дуброво накопил почти миллион долга по алиментам. Выплатить его заставило уголовное дело. После развода с женой мужчина перестал финансово участвовать в жизни сына. «С ним встречался лично, но нечасто, иногда покупал ему одежду и давал карманные деньги. Уважительных причин для неуплаты алиментов не имел, а доходы тратил на собственные нужды», – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Сначала должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили наказание 60 часов обязательных работ, но он его не отбыл. И тогда алиментщик узнал, что является фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

«Бывшие супруги пришли к согласию: отец произвел погашение задолженность в полном объеме. Уголовное преследование в его адрес прекратили», – уточнили в ведомстве.

Верхнее Дуброво, Елена Сычева

