Суд закрыл уральский завод по производству небезопасных БАДов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил на 30 дней работу компании ООО «Ритмико» – местного производителя БАДов. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку на предприятии, где изготавливалась комплексная пищевая добавка с повышенным содержанием липоевой кислоты, и нашел грубые нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на предприятии в одном помещении осуществлялась фасовка, хранение и подготовка к отправке пищевой продукции. Производственное сырье не сопровождалось товаросопроводительными документами. Также в производственном помещении была продукция без маркировки. Все это нарушает санитарно-эпидемиологические требования. В отношении предприятия был составлен протокол по ст.6.6 КОАП РФ и протокол о временном запрете деятельности, который и удовлетворил суд.

По открытым данным, компания «Ритмико» специализируется на выращивании водоросли спирулины. БАДы изготавливается в виде порошка, таблеток, макарон и конфет. В 2014 году предприятие представляло свою технологию на выставке «Иннопром».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube