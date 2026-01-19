За один день в Свердловской области попали в ДТП два автобуса (ФОТО)

Днем 19 января в Свердловской области случилось два ДТП с участием пассажирских автобусов. Обе аварии произошли во время сильного снегопада.

Как сообщили в облГАИ, В 10:50 часов в Березовском на улице Кирова водитель автобуса ПАЗ, ехавшего по маршруту № 120 «поселок Октябрьский – Березовский – Екатеринбург», не справился с управлением, выехал на встречную полосу столкнулся с грузовиком КамАЗ, а затем с «Ладой». Водителя легковушки доставили в медицинское учреждение. Находившиеся в автобусе 10 пассажиров не пострадали.

В 12:00 часов на 201-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе водитель автобуса «Ютонг», ехавший по маршруту № 766 «Екатеринбург – Талица», не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В салоне транспортного средства находились четыре пассажира, пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube