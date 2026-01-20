Школьник и взрослый мужчина избили подростка за отказ отдать им банковскую карту

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию об избиении школьника старшеклассником и взрослым мужчиной.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ученика школы № 85 избили 9-классник и его 20-летний знакомый за то, что он отказался отдать им свою банковскую карту.

«Подростку были причинены травмы, в том числе сотрясение головного мозга, в результате чего он был госпитализирован для оказания квалифицированной помощи. Согласно публикации СМИ, этот случай не единственный. Учащийся 9 класса неоднократно наносил телесные повреждения и другим детям, требуя от них передачи банковских карт», – сообщили в прокуратуре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

