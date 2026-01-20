российское информационное агентство 18+

Вторник, 20 января 2026, 09:42 мск

Екатеринбург

Космический корабль приземлился в Верхней Пышме (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: полпредство УрФО

В музейном комплексе Верхней Пышмы открылся новый выставочный центр, его главным экспонатом стал легендарный орбитальный корабль «Буран».

«Буран» в Верхней Пышме

Как сообщили в пресс-службе полпредства, единственный сохранившийся в стране экземпляр космической программы «Энергия – Буран» привезли на Урал в 2024 году.

Этот многоразовый корабль должен был совершить пилотируемый полет, но программу закрыли.

Теперь специально для «Бурана» в Верхней Пышме построили новый ангар. Сегодня он откроется для посетителей.

Фото: полпредство УрФО

Верхняя Пышма, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

