Ежегодные сезоны ОРВИ обходятся Свердловской области в 17 миллиардов рублей

Жители Свердловской области стали чаще болеть гриппом и другими ОРВИ. За прошлую неделю, которая стала первой рабочей после праздничных выходных, зарегистрировано 25,5 тысячи случаев вирусных респираторных заболеваний. Доминирует вирус гриппа А (H2N3), более известный как «гонконгский грипп» – его доля в структуре заболеваемости составила 70%.

Рост количества заболевших после праздников был ожидаемым, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. Пока эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как спокойная. Среди заболевших ОРВИ госпитализировано 0,5% пациентов. В школах и детских садах на сегодняшний день нет закрытых на карантин классов и групп. В этом сезоне прививки от гриппа поставили 2,3 миллиона человек, охват населения составил 55,3%. По мнению специалистов, этого должно хватить, чтобы сезонная заболеваемость не перешла в эпидемию.

Анжелика Пономарева напомнила, что сейчас жителям нужно соблюдать неспецифические меры профилактики: носить маски в общественных местах и транспорте, чаще мыть руки, а при недомогании брать больничный и оставаться дома, чтобы не заражать других людей.

«ОРВИ и грипп составляют 90% от всех инфекционных заболеваний, и имеют большое социальное значение. В Свердловской области в сезон за медицинской помощью обращаются до 1 миллиона заболевших человек. Ежегодно экономический ущерб для региона от заболеваемости ОРВИ превышает 17 миллиардов рублей», – отметила замруководителя управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

