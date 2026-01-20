Агентства недвижимости Екатеринбурга начали перенимать тренд «от сделки до отделки»

В Екатеринбург пришел московский тренд ремонтных бюро для инвестиционных квартир, которые покупаются для последующей сдачи или на перспективу. Агентства недвижимости стали предлагать клиентам пакет услуг: не только подбор подходящего варианта для покупки и сопровождение сделки, но и организацию дизайнерского ремонта квартиры, чтобы можно было быстрее найти арендаторов.

«В Екатеринбурге есть несколько компаний, сочетающих в себе решение квартирных вопросов «от сделки до отделки». Сервис таких агентств недвижимости позволяет вести полный цикл услуги для потребителя и включает подбор интересующего варианта для покупки, помощь в выборе дизайнера, ремонт и заселение жильцов. Услуга чрезвычайно востребована у иногородних и иностранных инвесторов, для которых дистанционное управление невозможно, состоятельных топ-менеджеров и бизнесменов, чье время дорого, и семей «без мужских рук» или желающих избежать стресса, готовых заплатить за спокойствие и результат», – рассказала «Новому Дню» член совета Уральской палаты недвижимости Ольга Шабурова.

По ее словам, рынок таких услуг в Екатеринбурге меньше, чем в Москве, поэтому они стоят дороже. В столице конкуренция среди агентств недвижимости и ремонтных бюро высокая, рынок имеет четкую сегментацию на эконом, премиум и люкс. «В Екатеринбурге выбор меньше, а разброс в качестве исполнения у «комплексных» игроков может быть значительным. В столице чаще используются портфолио именитых дизайнеров и архитекторов как часть пакета. В Екатеринбурге акцент все еще на базовом «ремонте под ключ» с типовым дизайном», – отметила эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube