В Белоярском районе случилось массовое ДТП, погиб один из водителей (ФОТО)

Сегодня в 11:30 на 42-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень случилось массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. Ехавшие за ним грузовики Daewoo и DAF попытались уйти от столкновения и съехали в кювет.

Водитель «десятки» погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу.

Движение в районе ДТП организовано в одну полосу, между Белоярским и Малыми Брусянами скопилось пробка.

Белоярский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube