Среда, 21 января 2026, 10:57 мск

«Мой 2016». Уральские политики 10 лет назад (ФОТО)

В запрещенных соцсетях вирусится тренд «мой 2016» – люди постят свои фотографии десятилетней давности, а заодно вспоминают, чем занимались в это время, какие события с ними происходили, и рефлексируют, как это повлияло на их настоящую жизнь. Уральские политики обошли стороной тренд, большинство из них заморозили аккаунты в иностранных соцсетях в 2022 году, поэтому «Новый День» нашел их снимки в своих архивах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Бал прессы, 2016 год. Евгений Куйвашев – губернатор Свердловской области, Денис Паслер – председатель правительства
Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области
Полпред президента в УрФО Игорь Холманских на сплаве по Чусовой с представителями общественного движения «В защиту человека труда»
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на конференции СРО ЕР
Иннопром-2016: председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Евгений Куйвашев едут в Кольцово
Евгений Куйвашев и Игорь Алтушкин меряют очки на «Иннопроме»
Бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков на заседании суда по делу о взятках
Председатель СРО ЕР Виктор Шептий на митинге-концерте 4 ноября 2016 года
Депутат заксо Елена Чечунова и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб
Митинг по итогам выборов в Госдуму. Сенатор Аркадий Чернецкий, губернатор Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
Нулевой день Иннопрома-2016. Губернатор Кувашев, глава администрации губернатора Владимир Тунгусов и вице-губернаторы Алексей Орлов

