«Мой 2016». Уральские политики 10 лет назад (ФОТО)

В запрещенных соцсетях вирусится тренд «мой 2016» – люди постят свои фотографии десятилетней давности, а заодно вспоминают, чем занимались в это время, какие события с ними происходили, и рефлексируют, как это повлияло на их настоящую жизнь. Уральские политики обошли стороной тренд, большинство из них заморозили аккаунты в иностранных соцсетях в 2022 году, поэтому «Новый День» нашел их снимки в своих архивах.
