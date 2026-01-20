2,5 тысячи тонн китайских семечек привезли на Урал

Из Китая на Урал прибыли два железнодорожных состава с 2,5 тысячи тонн семян подсолнечника, сообщили в пресс-службе уральской таможни.

«В ближайшее время приедут еще три контейнерных поезда из КНР с 3,5 тысячи тонн семян подсолнечника. Груз предназначен для челябинской компании, которая после переработки на Южном Урале направит семечки по всей стране, а также на экспорт», – подчеркнул и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

За 2025 год на Урал импортировали почти 39 тысяч тонн семечек. Пик поставок пришелся на март.

Екатеринбург, Елена Сычева

