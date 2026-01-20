Свердловчанка не пропустила скорую помощь и на полгода лишилась водительских прав

Жительницу Новоуральска на 6 месяцев лишили водительских прав за то, что она не пропустила машину скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в августе 2025 года на улице Заречной в Новоуральске автоледи не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком и сиреной.

В тот день автомобиль «Форд Дукато», принадлежащий Центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России, вез в Екатеринбург пациента с подозрением на инфаркт. Водитель «Киа Рио» Анна, приближаясь к перекрестку, не предоставила преимущество спецтранспорту, что привело к столкновению. В суде она пыталась оспорить свою вину, заявляя, что не видела и не слышала машину скорой помощи.

Однако Новоуральский городской суд, изучив все доказательства, включая видеозапись с места происшествия, пояснения водителя скорой помощи и медицинскую документацию о вызове, отклонил эти доводы. Судья установил, что специальные сигналы на «Форде Дукато» были включены, а видимость на перекрестке была хорошей. Кроме того, в момент инцидента женщина разговаривала с пассажиром, что могло отвлечь ее внимание.

Постановлением суда женщину на 6 месяцев лишили водительских прав по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы с включенными маячком и звуковым сигналом».

На постановление была подана жалоба в Свердловский областной суд, но вердикт остался прежним.

Новоуральск, Елена Владимирова

