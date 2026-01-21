российское информационное агентство 18+

Среда, 21 января 2026, 08:37 мск

В Невьянске ограничили движение школьных автобусов из-за колеи

Фото: ГАИ

В Невьянске Госавтоинспекция временно ограничила движение школьных автобусов. Дело в состоянии дорожного покрытия.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ограничения вступили в силу с 08:00 часов 21 января 2026 года.

Ранее инспекторы выдали 20 предписаний за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и организацию дорожного движения на подъездах к школам; по шести предписаниям недостатки так и не устранили.

Ограничение движения будет действовать до устранения нарушений на следующих участках:
· ул. Мартьянова (на участке от дома № 4 до дома № 69);
· ул. Профсоюзов;
· ул. Красноармейская;
· ул. Карла Маркса.

Невьянск, Елена Владимирова

