В Невьянске ограничили движение школьных автобусов из-за колеи

В Невьянске Госавтоинспекция временно ограничила движение школьных автобусов. Дело в состоянии дорожного покрытия.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ограничения вступили в силу с 08:00 часов 21 января 2026 года.
Ранее инспекторы выдали 20 предписаний за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и организацию дорожного движения на подъездах к школам; по шести предписаниям недостатки так и не устранили.
Ограничение движения будет действовать до устранения нарушений на следующих участках:
· ул. Мартьянова (на участке от дома № 4 до дома № 69);
· ул. Профсоюзов;
· ул. Красноармейская;
· ул. Карла Маркса.
Невьянск, Елена Владимирова
