В Невьянске ограничили движение школьных автобусов из-за колеи

В Невьянске Госавтоинспекция временно ограничила движение школьных автобусов. Дело в состоянии дорожного покрытия.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ограничения вступили в силу с 08:00 часов 21 января 2026 года.

Ранее инспекторы выдали 20 предписаний за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и организацию дорожного движения на подъездах к школам; по шести предписаниям недостатки так и не устранили.

Ограничение движения будет действовать до устранения нарушений на следующих участках:

· ул. Мартьянова (на участке от дома № 4 до дома № 69);

· ул. Профсоюзов;

· ул. Красноармейская;

· ул. Карла Маркса.

Невьянск, Елена Владимирова

