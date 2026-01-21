Спецслужбы разоблачили фейк о трудовых мигрантах из Индии

В Свердловской области выявлена попытка распространения серии из трех фейков об учреждении крупного материнского капитала для трудовых мигрантов из Индии.

«Данная информация не соответствует действительности. «Антитеррор Урал» обращает внимание на растущее количество провокационных вбросов, направленных на разжигание межнациональной розни. Противник активизирует работу по созданию целых фейковых информационных кампаний, чтобы посеять вражду в Год единства народов России», – сообщает региональная антитеррористическая комиссия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

