В новогодние каникулы Свердловскую область посетили 320 тысяч туристов

За время новогодних каникул Свердловскую область посетили 320 тысяч туристов, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом спрос на поездки в Екатеринбург вырос на 22%.

Как отметил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер, лидерами по посещаемости стали горнолыжные склоны – там побывали почти 100 тысяч человек. Парки «Оленьи Ручьи» и «Бажовские места» привлекли около 7 тысяч человек. Рождественская ярмарка в Верхотурье собрала более 2,6 тысячи туристов. В невьянском историко-архитектурном музее-заповеднике побывали 7 тысяч посетителей, а в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал» – 3,8 тысячи гостей. Также 402 путешественника выбрали национальные туристические маршруты «Демидовский» и «Императорский».

Екатеринбург, Дарья Деменева

