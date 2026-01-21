российское информационное агентство 18+

Среда, 21 января 2026, 08:38 мск

Хирурги спасли юную свердловчанку с кистой урахуса

Фото: минздрав Свердловской области

Врачи Центральной городской больницы № 7 успешно прооперировали юную свердловчанку с редкой врожденной патологией, которая диагностируется лишь у одного человека из 50 тысяч – кистой урахуса.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, киста урахуса – полость в остатке эмбрионального мочевого протока. Эта врожденная аномалия, с которой девушка жила с самого рождения, долгое время не давала о себе знать. Симптомы в виде болей внизу живота и выделений из пупка появились лишь в подростковом возрасте. Подобная киста опасна возможными осложнениями: прорывом в брюшную полость и перерождением в злокачественную опухоль.

Операцию провели эндоскопически, через три прокола. Восстановление прошло быстро и без осложнений. Единственное ограничение для пациентки – месяц без интенсивных физических нагрузок, что необходимо для правильного формирования рубцовой ткани.

Екатеринбург, Дарья Деменева

