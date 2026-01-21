российское информационное агентство 18+

Полпред рассказал, что думает про качество уборки снега на Урале

Уральский полпред Артем Жога рассказал, что он думает про качество уборки снега в Екатеринбурге и других городах УрФО. Отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции, он отметил, что особых проблем в этом направлении не видит.

«Что хочу сказать: я был на новогодние праздники в Челябинской области – Магнитогорск, Абзаково. Качество чистки дорог впечатляет, это с условием того, что все-таки новогодние праздники. Дороги чистые, убираются, трасса федеральная чистая. 6 января я ездил в Магнитогорск, также шел снегопад, понятно, что быстро убирать не получается, но убирается. Вчера, к примеру, возле моего дома все было убрано, а ночью шел снег, утром по сугробам выходил. Поэтому, в общем – картина хорошая. Это, опять же, говорит о том, что до наступления периода выпадения обильных осадков всеми муниципальными службами была проведена работа – закупили ГСМ, проверили состояние техники, все был готовы. Понятно, что улицу протяженностью в несколько десятков километров за полчаса не уберешь, она убирается поэтапно. Еще раз говорю – глобально проблем нет. Может, где-то есть местами и в каких-то небольших закоулках, не всегда успевают вовремя… Но глобально ситуация приятная. Посмотрите вон на Москву – выпал снег, там коллапс. У нас все хорошо, даже аэропорт работал».

Екатеринбург, Елена Васильева

