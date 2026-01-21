«Механизм отлажен», – Артем Жога рассказал о работе с обращениями участников СВО

Личных обращений в полпредство от участников СВО и членов их семей в 2025 году стало меньше, а их тематика изменилась. Это говорит о том, что механизм оказания им помощи и взаимодействия между ведомствами отлажен.

Об этом рассказал вчера на встрече с главными редакторами уральских СМИ полпред президента в УрФО Артем Жога. По его словам, в 2024 году преобладали темы выплат семьям, поиска пропавших участников СВО. Сейчас больше обращений касаются социальных гарантий – оказания медицинской помощи, реабилитации, протезирования, образования детей. Процедура получения удостоверений ветеранов боевых действий, участников СВО сейчас сильно упростилась, никаких специальных усилий для этого предпринимать не надо.

«Я сам удивился. Дочке надо было взять справку, что я участник СВО, я ввел свои данные на «Госуслугах», и это заняло полторы минуты, справка была готова, и никуда не надо было ходить. Я был приятно удивлен», – рассказал Артем Жога.

По мнению полпреда, в целом механизм по оказанию социальной помощи участникам СВО и их семьям в регионах уже отлажен. Личных обращений к нему стало меньше. «Намного меньше стало. Например, мои соцсети.... Раньше было до ста обращений в день, а сейчас бывает 10-20 в день», – сообщил Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube