Работы еще много – Жога рассказал, как УрФО будет восстанавливать новые территории России

Уральский федеральный округ до 2030 года будет помогать восстанавливать новые территории России от последствий украинского конфликта. Об этом на встрече с журналистами рассказал уральский полпред Артем Жога.

«160 объектов мы восстановили в прошлом году, всего с 2023 года восстановлено больше 1000 объектов. В принципе, планы восстановления разбиты до 2030 года, все и идет в этих рамках. Сколько я посещал объекты в новых территориях – работа проделана огромная. Иногда смотришь на то, что было и что стало – глазам не веришь. Если б я этого не видел, я бы сейчас поразился. Вон как Волноваху Ямал восстанавливает – это прямо поражает. А Авдеевка… Я ее просто видел через бинокль и через беспилотные аппараты, когда мы, так сказать, принимали участие в «разрушительных работах»… А теперь мы участвуем в восстановительных работах. Огромный объем работы – в Авдеевке, действительно, ни одного целого дома не было. И вот благодаря нашим усилиям мы уже восстановили 8 домов, запустили туда свет, раньше это все было на генераторах, сейчас туда запустили ветку, все хорошо. Я не попал в этот раз в Авдеевку, проезжал по трассе от аэропорта на Горловку – дорога восстановлена, все хорошо. Но работы еще много. Я в следующую командировку заложу время, чтоб проехать все наши объекты, которые восстанавливают регионы УрФО», – сообщил полпред.

Артем Жога также рассказал, что в новогодние каникулы совершил краткий визит в Донецк, чтобы исполнить желание одного из местных детей в рамках проекта «Елка желаний»». Заодно навестил свою мать, проживающую в Донецке. По словам полпреда, жители по-прежнему живут под звуки обстрелов и работы ПВО, но сохраняют оптимистичный настрой и с надеждой смотрят в будущее. Основной острый вопрос – водоснабжение Донецка, по словам полпреда, близок к разрешению. Появился рабочий вариант, который предстоит опробовать. Но в детали проекта, по понятным причинам, полпред вдаваться не стал.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube