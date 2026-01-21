Паслер анонсировал строительство нового спортивного центра в Невьянске

Денис Паслер анонсировал возможное появление нового спортивного центра в Невьянске.

«Сегодня с представителями холдинга «ЦЕМРОС», в который входит градообразующий Невьянский цементный завод, обсудили перспективы строительства в городе Центра спортивных единоборств. Важно, что бизнес понимает свою роль в жизни заводчан и развитии территории присутствия. Поставил задачу администрации Невьянска – заключить с компанией соглашение о создании спортивного объекта. В Невьянске более тысячи человек занимаются единоборствами и боевыми видами спорта, поэтому новый, современный Центр спортсменам нужен. Разработан типовой проект, есть опыт его реализации в других городах. Земельный участок под строительство в Невьянске уже определён», – сообщает в телеграм-канале главы региона.

Отметим, что финансовые дела у крупного российского холдинга «ЦЕМРОС» на данный момент обстоят не очень хорошо. На этой неделе производитель цемента остановил работу некоторых производственных площадок.

«В середине 2025 года «Цемрос» был вынужден принять решение о временной приостановке работы некоторых производственных площадок. В Белгородской области остановлено предприятие «Белгородский цемент». Параллельно идет поэтапная консервация Ульяновского филиала, а Липецкий филиал переведен на ограниченный режим – без производства клинкера, с сохранением помола, упаковки и лабораторных функций», – прокомментировал директор департамента маркетинга и стратегического анализа компании Денис Усольцев (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, это вынужденная, мера, направленная на сохранение устойчивости на период нестабильности.

«Причиной приостановки работы цементных заводов является отсутствие спроса на их продукцию в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта. Во время предыдущего спада потребления цемента 2014-2018 годов из хозяйственного оборота России было выведено как минимум 6 предприятий полного цикла и заморожено около 30 млн т мощностей», – отметил Усольцев.

На текущий момент остановка других производств холдинга не планируется. Но при дальнейшем сокращении спроса и увеличении давления импорта риск остановки предприятий отечественной цементной отрасли существует, отметили предствитлеи «ЦЕМРОСа».

«ЦЕМРОС» (До 2021 года – «Евроцемент») сейчас объединяет 18 цементных заводов, а также более 30 карьеров по добыче нерудных материалов.

Екатеринбург, Елена Васильева

